Одной настройки хватит, чтобы спасти карту: Как защитить свои деньги от интернет-аферистов

Россиянам стоит включить СМС-подтверждение для онлайн-покупок: это поможет защитить средства от мошенников. Аферисты создают сайты с предложениями купить фильм за 10–12 рублей, но на самом деле с карты списывают десятки тысяч рублей. Об этом рассказала специалист по кибербезопасности Екатерина Дуб.

«Многим просто жалко отдавать 400 рублей за подписку, они ищут что-то дешевле, но бесплатный сыр — в мышеловке. Нужно пользоваться только популярными сервисами, а не непонятными сайтами в интернете. На это не нужно вестись», — сказала она в беседе с 360.ru.

Человек может не заметить списание денег. Поэтому перед подтверждением операции внимательно проверяйте сумму.

«Рекомендую в приложении банка поставить пункт покупок в интернете «только с СМС-подтверждением». Когда он есть, то без кода ничего списать не смогут», — добавила эксперт по кибербезопасности.

