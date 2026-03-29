Одной настройки хватит, чтобы спасти карту: Как защитить свои деньги от интернет-аферистов
Эксперт по кибербезопасности призвала россиян включить СМС-подтверждение покупок
Россиянам стоит включить СМС-подтверждение для онлайн-покупок: это поможет защитить средства от мошенников. Аферисты создают сайты с предложениями купить фильм за 10–12 рублей, но на самом деле с карты списывают десятки тысяч рублей. Об этом рассказала специалист по кибербезопасности Екатерина Дуб.
«Многим просто жалко отдавать 400 рублей за подписку, они ищут что-то дешевле, но бесплатный сыр — в мышеловке. Нужно пользоваться только популярными сервисами, а не непонятными сайтами в интернете. На это не нужно вестись», — сказала она в беседе с 360.ru.
Человек может не заметить списание денег. Поэтому перед подтверждением операции внимательно проверяйте сумму.
«Рекомендую в приложении банка поставить пункт покупок в интернете «только с СМС-подтверждением». Когда он есть, то без кода ничего списать не смогут», — добавила эксперт по кибербезопасности.
Ранее Life.ru рассказывал, как пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 25 миллионов рублей. Аферисты убедили 78-летнюю женщину, что нужно спасать сбережения от взлома.
