Россиянам объяснили, как обезопасить банковские приложения от атак бот-ферм

Мошенники начали активно задействовать бот-фермы для круглосуточной охоты на людей. Нейросети постоянно анализируют банковские приложения в поиске уязвимостей. Как работает эта схема, рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, слабые места есть у каждого приложения. Бывает, что продукт писался два года назад, а в промышленную эксплуатацию запустился только сейчас. За это время технологии ушли вперёд, и проблемы, которые были актуальны тогда, сегодня выглядят иначе.

Злоумышленники рассчитывают на то, что разработчики отнеслись к вопросам защиты спустя рукава. Чтобы избежать взломов, Дворянский призвал регулярно тестировать софт на отказоустойчивость и восприимчивость к атакам, а также не пренебрегать принципами безопасной разработки.

А ранее Life.ru сообщал, что мошенники начали массово использовать ботов с ИИ для атак на россиян. Аферисты закупают тысячи сим-карт и вставляют их в специальные боксы. После этого смартфоны в огромных стеллажах начинают «жить своей жизнью»: заходить в приложения, пытаться проводить платежи и менять лимиты, полностью имитируя действия обычного клиента.