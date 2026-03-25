Россиянам объяснили, кому угрожает шпионский софт и как от него защититься

В Народном фронте предупредили, что злоумышленники всё чаще скрытно устанавливают на устройства пользователей шпионское программное обеспечение. Насколько серьёзна эта угроза, в беседе с 360.ru объяснил специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин.

По его словам, владельцы iPhone и другой техники с iOS могут не беспокоиться. Операционная система проверяет все запросы на доступ к функциям, и разработчик обязан обосновать, зачем они нужны. Без убедительной причины разрешение не выдаётся.

С устройствами на Android ситуация иная — получить доступ к ним значительно проще, отметил эксперт. Но и здесь есть способы обезопасить себя. Главное правило — загружать приложения только из официальных магазинов, таких как Google Play или RuStore.

Также специалист советует внимательно изучать, какие права запрашивает программа. Если простой тетрис требует доступ к контактам, камере или записи экрана — это явный повод насторожиться. Такие разрешения давать не стоит, резюмировал Курочкин.

А ранее Life.ru сообщал, что мошенники тайно заражают гаджеты россиян шпионскими программами. Заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Александра Пожарская уточнила, что объектом слежки может стать любое устройство с интернетом или Bluetooth. Чтобы собрать информацию о потенциальной жертве, злоумышленнику не обязательно «слышать» объект.