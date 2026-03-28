Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 25 миллионов рублей

Телефонные мошенники выманили у 78-летней жительницы Москвы 25 миллионов рублей, убедив её, что нужно спасать сбережения от взлома. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, пенсионерка получила сообщение якобы от платформы бесплатных объявлений и перешла по ссылке. После этого аферисты заявили, что она «попалась», а затем позвонивший под видом представителя Роскомнадзора сообщил о взломе аккаунта на «Госуслугах». Подключившиеся к схеме лжеправоохранители убедили женщину срочно спасать деньги.

Действуя по инструкции злоумышленников, пенсионерка сняла со счёта 13 миллионов рублей, сфотографировала купюры и передала их прибывшему курьеру. Аналогичным способом она передала посыльному ещё 12 миллионов рублей, назвав кодовое слово. Лиц, причастных к преступлению, устанавливает Кузьминская межрайонная прокуратура.

Ранее в Москве полиция пресекла деятельность узла связи, который использовали телефонные мошенники. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих фигурантов, которые занимались обслуживанием сим-боксов. Для размещения оборудования злоумышленники заранее арендовали жилые помещения.