В аэропорту Сочи задержали свыше 115 рейсов из-за угрозы беспилотников

Более ста рейсов оказались задержаны в международном аэропорту Сочи из-за недавней атаки беспилотников на Краснодарский край. Ситуация привела к серьёзным сбоям в графике полетов, вызвав вынужденное ожидание для тысяч путешественников.

Ограничения на авиасообщение в регионе действовали с 14:00 воскресенья до 04:00 понедельника. В этот период воздушные гавани Краснодара, Геленджика и Сочи были вынуждены полностью прекратить прием и отправку самолётов.

Наиболее сложная обстановка сложилась в сочинском авиаузле, где график сбился у 115 воздушных судов. Тысячи людей были вынуждены часами находиться в терминалах, надеясь на скорое возобновление работы.

Некоторые пассажиры ожидают вылета уже более 16 часов. Очевидцы описывают происходящее как настоящий хаос: люди выстраивались в гигантские очереди, а многие были вынуждены ночевать прямо на полу в зоне вылета.

Администрация аэропорта предприняла попытки разгрузить терминалы. Тех, чей полет откладывался на длительный срок, организованно развозили по гостиницам. Однако часть граждан предпочла остаться в здании аэровокзала, не теряя надежды вылететь в ближайшее время.

Напомним, что сегодня Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Особенно пострадал Новороссийск, где в результате удара пострадали восемь человек. Среди них двое детей, проживающих в частном доме, а также один взрослый. Ещё трое раненых — жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Все доставлены в больницу, им оказывают помощь. В результате атаки в городе-герое повреждены 6 многоквартирных и 2 частных дома, обломки беспилотников обнаружены на территории нескольких предприятий.