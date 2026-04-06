5 апреля, 23:33

Опубликовано видео с последствиями налёта БПЛА ВСУ на Новороссийск

Появились кадры из многоэтажки, в которую врезался украинский БПЛА в Новороссийске. Очевидец рассказал SHOT, что помогал испуганным людям выбираться из повреждённых квартир.

Евгений был на улице и увидел, как беспилотник врезался в жилой дом. Мужчина сразу побежал к жителям, чтобы помочь выбраться из повреждённой многоэтажки. По его словам, БПЛА врезался в одну из квартир, и после этого начался пожар, но о серьёзных пострадавших пока информации нет.

Мужчина помог эвакуироваться пожилой женщине и её коту. А также вывел из многоэтажки семью с детьми. Также он приехал на велосипеде к другому атакованному дому, где в результате удара ВСУ пострадали трое людей. К этому моменту их как раз увозили на скорой. Евгений сразу взял двухколёсный транспорт для мобильности, чтобы быстрее добраться до пострадавших.

Евгений в свободное время строит карьеру актёра. Он уже снялся в нескольких отечественных фильмах.

Что известно о массовой атаке ВСУ на Новороссийск к этому часу
Напомним, в Новороссийске число пострадавших при массированной атаке беспилотников составило восемь человек. Среди них — двое детей, проживающих в частном доме, а также один взрослый. Ещё трое раненых — жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Все доставлены в больницу, им оказывают помощь. В результате атаки в городе-герое повреждены 6 многоквартирных и 2 частных дома, обломки беспилотников обнаружены на территории нескольких предприятий.

BannerImage

Алена Пенчугина
