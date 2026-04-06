5 апреля, 22:09

Что известно о массовой атаке ВСУ на Новороссийск к этому часу

БПЛА ВСУ атаковал вторую жилую многоэтажку в Новороссийске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

В Новороссийске беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал второй жилой многоквартирный дом. Как рассказали SHOT местные жители, сейчас там горят несколько квартир, виден густой дым.

БПЛА ВСУ атаковал вторую жилую многоэтажку в Новороссийске. Видео © SHOT

Что известно о массовой атаке к этому часу:

Под ударом оказались Новороссийск, Анапа, Сочи, Геленджик и Славянский район. Удары наносились более 5 часов.

Первый БПЛА врезался в жилую многоэтажку в Новороссийске около 22:40. В результате атаки повреждены две квартиры на восьмом этаже, площадь возгорания составила 46 «квадратов». Ещё один дрон рухнул на гараж (пристройка к дому). Площадь возгорания составила 15 «квадратов». На данный момент известно о восьми пострадавших.

Местные жители рассказали, что ещё один дрон атаковал другой жилой дом, который находится в 500 метрах. Сейчас с верхних этажей идёт густой чёрный дым. На месте работают сотрудники МЧС.

БПЛА ВСУ атаковал вторую жилую многоэтажку в Новороссийске. Фото © SHOT

БПЛА ВСУ атаковал вторую жилую многоэтажку в Новороссийске. Фото © SHOT

В аэропортах Краснодарского края задерживаются около 200 рейсов. В аэропорту Сочи люди спят на полу.

В Новороссийске развернули ПВР после попадания обломков дрона в жилой дом
В Новороссийске развернули ПВР после попадания обломков дрона в жилой дом
Алена Пенчугина
