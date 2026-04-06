Что известно о массовой атаке ВСУ на Новороссийск к этому часу

В Новороссийске беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал второй жилой многоквартирный дом. Как рассказали SHOT местные жители, сейчас там горят несколько квартир, виден густой дым.

БПЛА ВСУ атаковал вторую жилую многоэтажку в Новороссийске. Видео © SHOT

Что известно о массовой атаке к этому часу: Под ударом оказались Новороссийск, Анапа, Сочи, Геленджик и Славянский район. Удары наносились более 5 часов.

Первый БПЛА врезался в жилую многоэтажку в Новороссийске около 22:40. В результате атаки повреждены две квартиры на восьмом этаже, площадь возгорания составила 46 «квадратов». Ещё один дрон рухнул на гараж (пристройка к дому). Площадь возгорания составила 15 «квадратов». На данный момент известно о восьми пострадавших.

Местные жители рассказали, что ещё один дрон атаковал другой жилой дом, который находится в 500 метрах. Сейчас с верхних этажей идёт густой чёрный дым. На месте работают сотрудники МЧС.

БПЛА ВСУ атаковал вторую жилую многоэтажку в Новороссийске. Фото © SHOT