В Новороссийске при атаке БПЛА ВСУ ранены пятеро, включая двоих детей

Пять человек пострадали при атаке украинских беспилотников на Новороссийск. Как сообщает SHOT, ранены двое детей и трое взрослых.

Первый БПЛА врезался в жилую многоэтажку около 22:40. В результате атаки повреждены две квартиры на восьмом этаже, площадь возгорания составила 46 «квадратов». Ранены трое взрослых.

Ещё один дрон рухнул на гараж (пристройка к дому). В результате атаки ранены двое детей — они госпитализированы с осколочными ранениями. Площадь возгорания составила 15 «квадратов». На месте работают экстренные службы.

Напомним, ранее беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Новороссийске. Атака на Краснодарский край длится уже более четырёх часов. Обломки одного из БПЛА попали в многоквартирный жилой дом в Южном внутригородском районе. Также поступает информация о возгораниях в Восточном внутригородском районе. На месте работают экстренные службы.