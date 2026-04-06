В Новороссийске при атаке БПЛА ВСУ ранены пятеро, включая двоих детей
Пять человек пострадали при атаке украинских беспилотников на Новороссийск. Как сообщает SHOT, ранены двое детей и трое взрослых.
В Новороссийске при атаке БПЛА ВСУ ранены пятеро.
Первый БПЛА врезался в жилую многоэтажку около 22:40. В результате атаки повреждены две квартиры на восьмом этаже, площадь возгорания составила 46 «квадратов». Ранены трое взрослых.
Ещё один дрон рухнул на гараж (пристройка к дому). В результате атаки ранены двое детей — они госпитализированы с осколочными ранениями. Площадь возгорания составила 15 «квадратов». На месте работают экстренные службы.
Напомним, ранее беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Новороссийске. Атака на Краснодарский край длится уже более четырёх часов. Обломки одного из БПЛА попали в многоквартирный жилой дом в Южном внутригородском районе. Также поступает информация о возгораниях в Восточном внутригородском районе. На месте работают экстренные службы.
