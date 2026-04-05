В Новороссийске продолжается отражение массированной атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Атака на Краснодарский край длится уже более четырёх часов. Обломки одного из БПЛА попали в многоквартирный жилой дом в Южном внутригородском районе. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Новороссийске. Фото © Telegram / SHOT

«Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают специальные и экстренные службы», — написал он в своём телеграм-канале.

Также поступает информация о возгораниях в Восточном внутригородском районе. На месте работают экстренные службы. На базе школы №29 развернут пункт временного размещения.

Ранее в Новороссийске обломки сбитых украинских беспилотников упали на территории двух предприятий. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, пострадавших нет. В одном из случаев произошло возгорание, которое оперативно потушили, на месте работают специальные службы.