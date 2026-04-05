В ДНР почти полмиллиона человек остались без света из-за атаки ВСУ

«Враг вновь ударил по нашей энергетической инфраструктуре. В результате без света оказались почти 500 тысяч абонентов в разных городах республики», — написал Чертков.

Ранее сообщалось, что Донецк погрузился во тьму после серии взрывов, которые слышали местные жители. По их словам, в небе раздавался характерный гул дронов. Мэр Донецка Алексей Кулемзин позже подтвердил, что город частично обесточен из-за проблем с электроснабжением.