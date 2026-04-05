Донецк частично остался без света из-за новых атак ВСУ

Донецк оказался под ударом беспилотников. Город погрузился во тьму после серии взрывов, которые слышали местные жители. По их свидетельствам, в небе раздавался характерный гул дронов.

Согласно данным Telegram-канала Baza, один из взрывов вызвал масштабное отключение электричества, оставив весь город без света. Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил, что город частично обесточен из-за проблем с электроснабжением. В связи с этим, возможны временные перебои в работе мобильной связи и интернета.

«По поступившей информации, из-за перебоев с электроснабжением Донецк остаётся частично обесточен», — написал Кулемзин в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области при атаке БПЛА погибли два сельхозработника, ещё один ранен. Инцидент произошёл возле села Коханое в Токмакском муниципальном округе, когда трактор МТЗ-80 выполнял обычные полевые работы.