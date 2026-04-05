ПВО за шесть часов сбила 58 украинских дронов над Россией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
В период с 14:00 до 20:00 по московскому времени российские средства ПВО перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, инциденты произошли над Белгородской, Брянской, Курской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области при атаке БПЛА погибли два сельхозработника, ещё один ранен. Инцидент произошёл возле села Коханое в Токмакском муниципальном округе, когда трактор МТЗ-80 выполнял обычные полевые работы.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.