ПВО за шесть часов сбила 58 украинских дронов над Россией

В период с 14:00 до 20:00 по московскому времени российские средства ПВО перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, инциденты произошли над Белгородской, Брянской, Курской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области при атаке БПЛА погибли два сельхозработника, ещё один ранен. Инцидент произошёл возле села Коханое в Токмакском муниципальном округе, когда трактор МТЗ-80 выполнял обычные полевые работы.