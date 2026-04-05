5 апреля, 16:10

Обломки БПЛА упали в посёлке на Кубани, пострадал один человек

В Темрюкском районе Краснодарского края, в посёлке Волна, упали обломки БПЛА. По данным оперштаба, пострадал один человек, получивший медицинскую помощь амбулаторно.

«Пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, без госпитализации», — говорится в сообщении ведомства в МАХ.

Повреждений зданий и сооружений нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что за шесть часов над регионами России, Чёрным и Азовским морями сбили 77 БПЛА. В частности, аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым.

