За шесть часов над регионами России, Чёрным и Азовским морями сбили 77 БПЛА

Российские силы ПВО в течение шести часов (с 08:00 до 14:00 мск) нейтрализовали 77 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над Азовским и Чёрным морями.

Ранее системы ПВО в Ленинградской области сбили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Обломками БПЛА повреждён один из участков нефтепровода в районе порта Приморск.