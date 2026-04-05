Два НПЗ и ТЭЦ повреждены в Нижегородской области после атаки беспилотников

Минувшей ночью Кстовский район Нижегородской области подвергся массированному налёту беспилотников. Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку, ликвидировав 30 летательных аппаратов.

Несмотря на работу ПВО, падение обломков привело к серьёзным разрушениям в промышленной зоне. Пострадали два производственных объекта ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», где началось возгорание.

Огонь охватил и Новогорьковскую ТЭЦ. Кроме энергетической инфраструктуры, ущерб зафиксирован в жилом секторе: повреждены частные дома и приусадебные участки граждан.

Глава региона Глеб Никитин подтвердил, что специалисты оперативно локализовали пожар. Сейчас на местах происшествий продолжается работа по ликвидации последствий налета.

По предварительной информации, обошлось без человеческих жертв. Власти региона держат ситуацию на контроле.

Ранее системы противовоздушной обороны в Ленинградской области сбили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Обломками БПЛА повреждён один из участков нефтепровода в районе порта Приморск. Идёт безопасное выгорание из перекрытой трубы.