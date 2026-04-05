ВСУ ударили по автобусу с мирными жителями в Белгородской области, есть раненые

В селе Замостье Грайворонского округа Белгородчины произошёл инцидент с участием беспилотника. Целью вражеского аппарата стал бронированный микроавтобус, перевозивший местных жителей на работу.

В результате удара ранения получили семь человек. Бойцы отряда «БАРС-Белгород» и представители самообороны оперативно эвакуировали женщину и четверых мужчин с осколочными повреждениями. Все они доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу.

Состояние одного из госпитализированных медики оценивают как тяжёлое. После стабилизации жизненных показателей пациента планируют перевести в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Ещё двое пострадавших мужчин были доставлены в медучреждение бригадами скорой помощи с предварительным диагнозом «баротравмы». Сейчас они проходят детальное обследование под наблюдением врачей.

Транспортное средство, попавшее под удар, получило значительные повреждения. Органы следствия устанавливают все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что сотрудник дорожного управления погиб при атаке БПЛА в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз принёс соболезнования родным. Он пообещал, что им окажут всю необходимую помощь — и материальную, и любую другую.