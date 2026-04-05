5 апреля, 05:32

ВСУ ударили по автобусу с мирными жителями в Белгородской области, есть раненые

Обложка © Настоящий Гладков

Обложка © Настоящий Гладков

В селе Замостье Грайворонского округа Белгородчины произошёл инцидент с участием беспилотника. Целью вражеского аппарата стал бронированный микроавтобус, перевозивший местных жителей на работу.

В результате удара ранения получили семь человек. Бойцы отряда «БАРС-Белгород» и представители самообороны оперативно эвакуировали женщину и четверых мужчин с осколочными повреждениями. Все они доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу.

Состояние одного из госпитализированных медики оценивают как тяжёлое. После стабилизации жизненных показателей пациента планируют перевести в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Ещё двое пострадавших мужчин были доставлены в медучреждение бригадами скорой помощи с предварительным диагнозом «баротравмы». Сейчас они проходят детальное обследование под наблюдением врачей.

Транспортное средство, попавшее под удар, получило значительные повреждения. Органы следствия устанавливают все детали случившегося.

Подросток и женщина пострадали в Белгородской области из-за новых атак ВСУ
Подросток и женщина пострадали в Белгородской области из-за новых атак ВСУ

Ранее сообщалось, что сотрудник дорожного управления погиб при атаке БПЛА в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз принёс соболезнования родным. Он пообещал, что им окажут всю необходимую помощь — и материальную, и любую другую.

Оксана Попова
