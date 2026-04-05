В Севастополе обломок БПЛА повредил воздушную линию, часть районов обесточена

В Севастополе зафиксированы перебои с электричеством после падения обломков беспилотника. Губернатор Михаил Развожаев сообщил в своём канале в MAX, что часть города осталась без света.

«Уважаемые севастопольцы! В результате падения осколков от сбитого БПЛА повреждена одна из воздушных линий», — написал он.

Без электроснабжения остались сразу несколько населённых пунктов и районов. В их числе Любимовка, Поворотное, Фруктовое, Дальнее и Мекензиевы горы. Также отключение затронуло частный сектор на улице Богданова. Специалисты уже готовятся приступить к восстановительным работам. Однако начать ремонт они смогут только после завершения воздушной тревоги и стабилизации обстановки.

Жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с мерами безопасности.

Ранее сообщалось, что в Севастополе системы ПВО отразили новую атаку, уничтожив пять воздушных целей. Беспилотники были перехвачены над морской акваторией — в районах Северной стороны и у мыса Фиолент.