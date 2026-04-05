В Севастополе расчёты ПВО отражают атаку ВСУ, сбито пять дронов

В Севастополе силы ПВО сбили уже пять воздушных целей при отражении новой атаки ВСУ. Воздушную тревогу в городе объявили второй раз за утро, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его данным, беспилотники уничтожены над морем — в районе Северной стороны и у Фиолента. Губернатор добавил, что гражданские объекты в городе не пострадали.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — обратился он к населению.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за ночь сбили 87 украинских беспилотников. Дроны летели на десяток регионов. В списке — Белгородская, Брянская, Воронежская, Нижегородская, Курская, Орловская, Тамбовская, Калужская, Пензенская, Ульяновская и Тверская области. Беспилотники также сбивали над Ленинградской областью, Республикой Мордовия и Крымом.