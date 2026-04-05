5 апреля, 09:15

В Севастополе расчёты ПВО отражают атаку ВСУ, сбито пять дронов

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Севастополе силы ПВО сбили уже пять воздушных целей при отражении новой атаки ВСУ. Воздушную тревогу в городе объявили второй раз за утро, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его данным, беспилотники уничтожены над морем — в районе Северной стороны и у Фиолента. Губернатор добавил, что гражданские объекты в городе не пострадали.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — обратился он к населению.

Силами ПВО уничтожены три беспилотника на окраине Калуги
Силами ПВО уничтожены три беспилотника на окраине Калуги

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за ночь сбили 87 украинских беспилотников. Дроны летели на десяток регионов. В списке — Белгородская, Брянская, Воронежская, Нижегородская, Курская, Орловская, Тамбовская, Калужская, Пензенская, Ульяновская и Тверская области. Беспилотники также сбивали над Ленинградской областью, Республикой Мордовия и Крымом.

Юлия Сафиулина
