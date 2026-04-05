Ночной налёт: Свыше 80 БПЛА уничтожены при попытке прорыва вглубь страны

5 апреля, 05:12

ПВО за ночь уничтожила 87 украинских беспилотников в российских регионах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников. Нападение произошло в ночное время, начиная с десяти часов вечера четверга и до восьми утра пятницы.

В оборонном ведомстве уточнили, что за указанный период «перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». Ситуация потребовала оперативной работы всех дежурных расчётов.

В списке пострадавших от налета областей значится более десятка регионов. Среди них — Белгородская, Брянская, Воронежская, Нижегородская, Курская, Орловская, Тамбовская, Калужская, Пензенская, Ульяновская и Тверская области.

Активность противника зафиксирована также над Ленинградской областью. Кроме того, цели были поражены в небе над Республикой Мордовия и Крымом.

В настоящее время оперативные службы оценивают последствия падения обломков на земле. Данных о пострадавших или существенных разрушениях инфраструктуры ведомство на данный момент не предоставляло.

Ранее системы противовоздушной обороны в Ленинградской области сбили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Обломками БПЛА повреждён один из участков нефтепровода в районе порта Приморск. Идёт безопасное выгорание из перекрытой трубы.

BannerImage
Оксана Попова
