Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 17:20

В Запорожской области при атаке БПЛА погибли два сельхозработника, один ранен

Два сельхозработника погибли, ещё один получил ранения после того, как украинский БПЛА атаковал трактор МТЗ-80 вблизи села Коханое в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Инцидент произошёл возле села Коханое в Токмакском муниципальном округе, когда трактор МТЗ-80 выполнял обычные полевые работы. По словам Балицкого, это было целенаправленное нападение на мирных тружеников.

«В результате атаки погибли двое аграриев. Третий получил ранения, и сейчас врачи борются за его жизнь», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что за шесть часов над регионами России, Чёрным и Азовским морями сбили 77 БПЛА. В частности, аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar