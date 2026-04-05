В Запорожской области при атаке БПЛА погибли два сельхозработника, один ранен

Два сельхозработника погибли, ещё один получил ранения после того, как украинский БПЛА атаковал трактор МТЗ-80 вблизи села Коханое в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Инцидент произошёл возле села Коханое в Токмакском муниципальном округе, когда трактор МТЗ-80 выполнял обычные полевые работы. По словам Балицкого, это было целенаправленное нападение на мирных тружеников.

«В результате атаки погибли двое аграриев. Третий получил ранения, и сейчас врачи борются за его жизнь», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что за шесть часов над регионами России, Чёрным и Азовским морями сбили 77 БПЛА. В частности, аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым.