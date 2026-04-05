В Новороссийске после атаки БПЛА полыхают две квартиры

В Новороссийске после атаки беспилотника-камикадзе Вооружённых сил Украины (ВСУ) полыхают минимум две квартиры на верхних этажах многоэтажки. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали, что выбиты стёкла в соседних жилых домах, а также повреждены минимум пять припаркованных автомобилей. К месту атаки уже прибыли скорые и сотрудники МЧС.

Власти призывают местных жителей укрыться в безопасном месте — украинские дроны продолжают лететь в сторону Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске продолжается отражение массированной атаки беспилотников ВСУ, которая длится уже более четырёх часов. Сообщалось о возгораниях в Восточном внутригородском районе, обломки одного из БПЛА попали в многоквартирный жилой дом в Южном внутригородском районе. На базе школы №29 развернут пункт временного размещения.