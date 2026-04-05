5 апреля, 20:47

В Новороссийске развернули ПВР после попадания обломков дрона в жилой дом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Для жителей многоквартирного дома в Новороссийске, повреждённого обломками беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ), развёрнут пункт временного размещения. Глава города Андрей Кравченко информировал о фиксации возгораний в одном из районов.

«На базе школы № 29 развернут пункт временного размещения», — уточнил Кравченко в своём телеграм-канале.

В Новороссийске обломки БПЛА ВСУ упали на территории двух предприятий

Напомним, ранее беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Новороссийске. Атака на Краснодарский край длится уже более четырёх часов. Обломки одного из БПЛА попали в многоквартирный жилой дом в Южном внутригородском районе. Также поступает информация о возгораниях в Восточном внутригородском районе. На месте работают экстренные службы.

Алена Пенчугина
