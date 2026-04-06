Массированная атака БПЛА ВСУ привела к задержке 180 рейсов в Краснодарском крае
Массированная атака беспилотников привела к задержкам более 180 рейсов в трёх аэропортах Краснодарского края. Об этом пишет Mash.
Наиболее серьёзные сбои зафиксированы в аэропорту Краснодара. Там на вылет задержаны 45 рейсов, ещё 29 самолётов не смогли приземлиться. Задержки также наблюдаются в Сочи. Из этого аэропорта не могут вылететь 45 рейсов, ещё 58 самолётов ожидают разрешения на посадку. В Геленджике три рейса ожидают вылета и ещё три задержаны на прилёт.
Напомним, атака на Краснодарский край длится уже более четырёх часов. Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Новороссийске. На базе школы № 29 развернут пункт временного размещения. Пять человек пострадали — ранены двое детей и трое взрослых. Кроме того, в Новороссийске обломки сбитых украинских беспилотников упали на территории двух предприятий. В одном из случаев произошло возгорание, которое оперативно потушили. Пострадавших нет.
