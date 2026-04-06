Расчёты ПВО сбили 148 украинских дронов над регионами России за три часа

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 148 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«5 апреля текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Дроны сбили над Белгородской и Курской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске продолжается отражение массированной атаки беспилотников ВСУ, которая длится уже более четырёх часов. Сообщалось о возгораниях в Восточном внутригородском районе, обломки одного из БПЛА попали в многоквартирный жилой дом в Южном внутригородском районе. На базе школы №29 развернут пункт временного размещения.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

