В Краснодарском крае расчёты ПВО пресекли как минимум три волны атак БПЛА ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2
Силами российской противовоздушной обороны в Краснодарском крае отражено не менее трёх волн атак БПЛА со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Под ударом оказались Новороссийск, Анапа, Сочи, Геленджик и Славянский район. По данным SHOT, очевидцы сообщают о мощных взрывах в акватории Чёрного моря и работе сирен воздушной опасности.
Атака украинских беспилотников-камикадзе на Краснодарский край продолжается уже более двух часов. Жители слышали от 15 до 20 взрывов в районе Новороссийска, Анапы, Сочи и Геленджика. Очевидцы сообщают о зареве от взрывов со стороны Чёрного моря. Российская ПВО ведёт уничтожение БПЛА противника. В настоящий момент информация о пострадавших и разрушениях официально не поступала.
Тем временем, в ДНР почти полмиллиона человек остались без света из-за атаки ВСУ. Враг вновь ударил по энергетической инфраструктуре. В результате без света оказались почти 500 тысяч абонентов в разных городах республики. Донецк погрузился во тьму после серии взрывов, которые слышали местные жители.
