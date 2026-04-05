5 апреля, 17:05

Сальдо пообещал Киеву возмездие за удар по сухогрузу в Азовском море

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пообещал Киеву ответ за атаку на сухогруз в Азовском море. По его словам, преступление ВСУ не останется без наказания.

«Это не первый случай, когда Украина атакует гражданские суда в нейтральных водах. Ответ за эти преступления последует», — написал он в своём телеграм-канале.

В Воронежской области обломки дрона повредили газопровод

Напомним, что сухогруз «Волго-Балт» с пшеницей на борту подвергся атаке украинского беспилотника 3 апреля 2026 года во время плавания по Азовскому морю. В результате попадания дрона экипажу пришлось покинуть судно, которое начало тонуть. Только 5 апреля моряки смогли добраться до берега в районе села Стрелковое. Старший помощник капитана погиб, а судьба ещё двоих членов команды пока остаётся неизвестной.

Юлия Сафиулина
