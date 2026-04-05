В Воронежской области обломки дрона повредили газопровод

Минувшей ночью небо над Воронежской областью подверглось массированной атаке. Силы противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали 26 беспилотных летательных аппаратов в девяти районах и одном городском округе.

Обошлось без жертв. Основной удар пришёлся на инфраструктуру: падение фрагментов одного из аппаратов привело к повреждению газовой трубы, ведущей к частному домовладению.

Глава региона Александр Гусев сообщил, что специалисты экстренных служб незамедлительно перекрыли подачу топлива и потушили возникшее возгорание. Из-за инцидента временно приостановлено газоснабжение для 20 жилых построек.

Помимо коммуникаций, пострадало и имущество местных жителей. На одном из участков уничтожены гараж, теплица и легковой автомобиль. В соседних строениях ударной волной выбило оконные стекла.

Владельцы наиболее разрушенного здания предпочли переехать к родственникам, поэтому организация пункта временного размещения не потребовалась. Сейчас на территории продолжают работать профильные службы, устраняя последствия ночного происшествия.

Напомним, что ночью российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников. В списке пострадавших от налета областей значится более десятка регионов. Среди них — Белгородская, Брянская, Воронежская, Нижегородская, Курская, Орловская, Тамбовская, Калужская, Пензенская, Ульяновская и Тверская области.