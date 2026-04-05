Затонувший в Азовском море сухогруз был атакован дроном ВСУ

Сухогруз, следовавший по Азовскому морю, подвергся атаке украинского беспилотного летательного аппарата. Судно под названием «Волго-Балт», перевозившее пшеницу, было атаковано 3 апреля 2026 года, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, в результате инцидента экипаж был вынужден покинуть судно, которое начало тонуть. Сегодня, 5 апреля, морякам удалось добраться до берега в районе села Стрелковое Херсонской области и выйти на связь.

«К сожалению, один член экипажа, старший помощник капитана, погиб. Судьба ещё двух человек пока неизвестна. Капитан госпитализирован в Геническую ЦРБ. Остальным морякам также оказывается медицинская и психологическая помощь», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Азовском море произошло крушение сухогруза. На берегу были найдены девять моряков, все они являются гражданами РФ. Старший помощник капитана, 1991 года рождения, погиб. Судьба ещё двух членов экипажа остаётся неустановленной.