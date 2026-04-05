Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море — есть жертва и пропавшие без вести

В Азовском море произошло крушение сухогруза. По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в результате инцидента есть погибший, а также несколько человек числятся пропавшими без вести. Причина ЧП не уточняется.

«В акватории Азовского моря потерпело крушение судно типа «Волго-Балт», следовавшее с грузом пшеницы. Экипаж покинул борт и смог добраться до берега Херсонской области», — написал он в Telegram-канале.

На берегу были найдены девять моряков, все они являются гражданами Российской Федерации. Старший помощник капитана, 1991 года рождения, погиб. Судьба ещё двух членов экипажа остается неустановленной.

Как добавил Сальдо, сейчас моряки получают необходимую медицинскую и психологическую поддержку. Первыми на помощь пришли местные жители: они встретили экипаж и оказали поддержку на берегу, пока не прибыли официальные службы.