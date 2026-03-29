Керосин в кране: Ивановцы бьют тревогу из-за затонувшего в водохранилище самолёта

В Иванове местные жители опасаются экологической катастрофы из-за последствий крушения самолета Ан-22. Воздушное судно рухнуло в Уводьское водохранилище ещё в декабре, однако спасательная операция так и не была завершена до конца, пишет Mash.

Горожане сообщают о появлении радужных разводов на поверхности водоёма и специфическом химическом аромате. Особые опасения вызывает наличие в топливных баках так называемой «жидкости И» — специальной присадки, предотвращающей замерзание керосина при низких температурах.

По предварительной информации, на борту в момент катастрофы находилось около 20 тонн авиационного горючего. Спецслужбы извлекли из воды лишь фрагменты фюзеляжа, но оба двигателя по-прежнему лежат на дне.

Несмотря на завершение поисковых работ, обеспокоенность людей растёт. По их мнению, опасные вещества продолжают просачиваться в толщу воды, создавая угрозу для системы городского водоснабжения.

Региональные власти уже отреагировали на инцидент. Установлены защитные ограждения, а мониторинг состава жидкости в месте забора ресурсов был усилен. Согласно официальным заявлениям, все показатели остаются в пределах допустимой нормы.