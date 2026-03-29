Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 12:11

Керосин в кране: Ивановцы бьют тревогу из-за затонувшего в водохранилище самолёта

Обложка © GigaChat

В Иванове местные жители опасаются экологической катастрофы из-за последствий крушения самолета Ан-22. Воздушное судно рухнуло в Уводьское водохранилище ещё в декабре, однако спасательная операция так и не была завершена до конца, пишет Mash.

Видео © Telegram / Mash

Горожане сообщают о появлении радужных разводов на поверхности водоёма и специфическом химическом аромате. Особые опасения вызывает наличие в топливных баках так называемой «жидкости И» — специальной присадки, предотвращающей замерзание керосина при низких температурах.

По предварительной информации, на борту в момент катастрофы находилось около 20 тонн авиационного горючего. Спецслужбы извлекли из воды лишь фрагменты фюзеляжа, но оба двигателя по-прежнему лежат на дне.

Несмотря на завершение поисковых работ, обеспокоенность людей растёт. По их мнению, опасные вещества продолжают просачиваться в толщу воды, создавая угрозу для системы городского водоснабжения.

Региональные власти уже отреагировали на инцидент. Установлены защитные ограждения, а мониторинг состава жидкости в месте забора ресурсов был усилен. Согласно официальным заявлениям, все показатели остаются в пределах допустимой нормы.

Напомним, 9 декабря во время облёта в Ивановской области произошло крушение военно-транспортного самолёта Ан-22. Все семеро членов экипажа погибли. Самолёт упал в безлюдной местности, населённые пункты региона не пострадали. СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил подготовки к полётам.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Ивановская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar