9 декабря, 10:12
4905

Минобороны: Самолёт Ан-22 потерпел крушение в безлюдном районе Ивановской области

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Минобороны РФ подтвердило информацию о крушении военно-транспортного самолёта Ан-22 в Ивановской области. Воздушное судно упало в безлюдном районе.

«Сегодня в Ивановской области во время облёта после проведённого ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22. Самолет упал в безлюдном районе», — заявили в МО.

Ан-22 «Антей» — крупнейший в мире турбовинтовой военно-транспортный самолёт, созданный конструкторским бюро «Антонов». Машина используется для перевозки тяжёлой техники, личного состава и грузов на дальние расстояния.

Упавший в Ивановской области Ан-22 совершал плановый облёт после ремонта
На борту самолёта, предварительно, находились семь членов экипажа. Силовики и спасательные службы уже прибыли на место происшествия и проводят поисково-спасательные работы.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Оксана Попова
