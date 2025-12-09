Путин в Индии
9 декабря, 09:22

В Ивановской области упал самолёт

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

В Фурмановском районе Ивановской области произошло падение самолёта, придаварительно, принадлежащего Министерству обороны России. На борту находились семеро членов экипажа. На данный момент информации о пострадавших или погибших не поступало, пишет 112.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и приступили к работе по локализации последствий аварии. Ведётся расследование обстоятельств катастрофы, чтобы установить причины падения и определить, имеются ли человеческие жертвы.

Минобороны подтвердило крушение Су-30 в Карелии, пилоты погибли
Минобороны подтвердило крушение Су-30 в Карелии, пилоты погибли

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт С-130 потерпел крушение 11 ноября в муниципалитете Сигнахи близ грузино-азербайджанской границы. Самолёт пропал с радаров через 27 минут после вылета. Причины катастрофы выясняются. В результате крушения погибли 20 человек, все тела обнаружены.

