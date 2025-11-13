Россия и США
13 ноября, 17:12

Минобороны подтвердило крушение Су-30 в Карелии, пилоты погибли

Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Истребитель Су-30 разбился в Карелии во время планового учебного полета, экипаж самолета погиб. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30», — сказали в Минобороны. В ведомстве уточнили, что самолёт упал в безлюдной местности, полёт выполнялся без боекомплекта.

