Минобороны подтвердило крушение Су-30 в Карелии, пилоты погибли

Истребитель Су-30 разбился в Карелии во время планового учебного полета, экипаж самолета погиб. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30», — сказали в Минобороны. В ведомстве уточнили, что самолёт упал в безлюдной местности, полёт выполнялся без боекомплекта.

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт С-130 потерпел крушение 11 ноября в муниципалитете Сигнахи близ грузино-азербайджанской границы. Самолёт пропал с радаров через 27 минут после вылета. Причины катастрофы выясняются. В результате крушения погибли 20 человек, все тела обнаружены.