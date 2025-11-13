В Турции считают, что упавший в Грузии военный самолёт C-130 мог быть сбит

Турецкие военные рассматривают версию, что разбившийся в Грузии военно-транспортный самолёт C-130 мог быть сбит. Об этом сообщил колумнист проправительственной газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.

По его словам, ведётся тщательное расследование, и эксперты изучают обе возможности: падение воздушной машины и её поражение. Сельви добавил, что Кавказ является «неспокойным регионом», поэтому прорабатываются все варианты.

Министерство обороны Турции подтвердило, что самолёт Lockheed C-130 Hercules, вылетевший из Гянджи, потерпел крушение во вторник у границы Грузии и Азербайджана, погибли 20 военнослужащих. При этом, по данным газеты Türkiye, лайнер не подавал сигнала бедствия перед инцидентом. Обломки будут доставлены в турецкий город Кайсери для детальной экспертизы.

Американский военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules предназначен для переброски грузов и войск на значительные расстояния. Он является ключевым компонентом не только американских, но и многих других военно-воздушных сил по всему миру. На протяжении десятилетий, вплоть до 2014 года, эта модель оставалась самым массовым военно-транспортным самолётом в мире, а к 1998 году её парк налетал в сумме около 25 миллионов часов.