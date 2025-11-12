В Грузии найдены тела почти всех военных, погибших после крушения С-130

В Грузии спасатели обнаружили тела 18 из 20 погибших в результате крушения самолёта ВВС Турции С-130. Поиски ещё двух жертв продолжаются, сообщил глава МВД Грузии Гела Геладзе.

В стране для расследования инцидента сформировалась международная следственная группа в работе которой участвуют представители турецкого МВД. По словам господина Геладзе, они «в течение всей ночи были на месте происшествия и участвовали в следственных мероприятиях».

«На борту находились 20 человек, включая членов экипажа. 18 человек найдены. К сожалению, они погибли. Поиски двух человек продолжаются. Я нахожусь на постоянной связи и в координации с министром внутренних дел Турции. Мы создали международную следственную группу, в которой участвуют и коллеги из Турции», — сказал Геладзе.

Напомним, что самолёт С-130 потерпел крушение 11 ноября в муниципалитете Сигнахи, близ грузино-азербайджанской границы. Борт исчез с радаров спустя 27 минут после взлёта. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полётов.