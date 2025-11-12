Россия и США
12 ноября, 07:41

В Турции считают, что самолёт C-130 мог упасть в Грузии из-за внешнего вмешательства

Обложка © ТАСС / AP

Расследование крушения турецкого военного самолета C-130, унёсшего жизни 20 военнослужащих, выявило две основные версии. По данным газеты Turkiye, катастрофа могла произойти из-за взрыва боеприпасов на борту или в результате иностранного вмешательства.

«Крушение самолёта в воздухе наводит на мысль о такой возможности», – сообщает издание. На месте падения в районе грузинского Сигнахи работают технические группы. В момент инцидента в том же районе находился вертолёт Airbus H125.

Военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules потерпел крушение 11 ноября недалеко от границы Грузии с Азербайджаном, вылетев из аэропорта Гянджи. На его борту находились 20 военных. Все они погибли.

Lockheed C-130 Hercules — это американский военно-транспортный самолёт, способный совершать полёты на средние и большие дистанции. Он составляет основу военно-транспортной авиации не только США, но и многих стран НАТО и других государств. По состоянию на 2014 год эта модель удерживала звание самого массового военно-транспортного самолёта в мире. К 1998 году общий налёт парка «Геркулесов» достиг почти 25 миллионов часов.

