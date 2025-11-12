Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военных при крушении самолёта C-130 в Грузии

По предварительным данным, транспортник пропал с радаров вскоре после входа в воздушное пространство Грузии и упал в районе муниципалитета Сигнаги, примерно в пяти километрах от границы с Азербайджаном. Самолёт возвращался из Баку после участия в параде, посвящённом пятилетию победы в войне за Нагорный Карабах. В Грузии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Соболезнования Анкаре выразили руководители и дипломаты Грузии, Азербайджана и других стран.