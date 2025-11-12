Россия и США
12 ноября, 05:11

Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военных при крушении самолёта C-130 в Грузии

Обложка © TV Imedi

Минобороны Турции официально подтвердило гибель 20 военнослужащих в результате крушения самолёта Lockheed C-130 Hercules на территории Грузии. Министр обороны страны Яшар Гюлер выразил соболезнования родным солдат.

«Наши доблестные воины погибли в результате крушения военного самолета С-130 на грузино-азербайджанской границе. От своего имени и имени Министерства обороны выражаю соболезнования близким погибших», — написал глава МО в соцсети X.

По предварительным данным, транспортник пропал с радаров вскоре после входа в воздушное пространство Грузии и упал в районе муниципалитета Сигнаги, примерно в пяти километрах от границы с Азербайджаном. Самолёт возвращался из Баку после участия в параде, посвящённом пятилетию победы в войне за Нагорный Карабах. В Грузии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Соболезнования Анкаре выразили руководители и дипломаты Грузии, Азербайджана и других стран.

