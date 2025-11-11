Россия и США
11 ноября, 19:43

На разбившемся в Грузии турецком С-130 было 20 военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvrenKalinbacak

На борту военно-транспортного самолёта С-130 ВС Турции, потерпевшего крушение в Грузии, находились двадцать военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны Турецкой Республики в официальном заявлении.

«На борту потерпевшего крушение самолёта вместе с экипажем находились 20 наших военнослужащих. Поисково-спасательные работы в районе катастрофы продолжаются», — отмечается в распространённом ведомством коммюнике.

В настоящее время в районе происшествия продолжаются активные поисково-спасательные операции с участием турецких военных. Точное местоположение катастрофы и состояние людей на борту уточняются.

Напомним, в приграничном районе Грузии и Азербайджана произошло крушение вертолёта, принадлежащего Вооружённым силам Турции. Телеканал обнародовал видеозапись момента падения воздушного судна, однако качество записи не позволяет рассмотреть детали происшествия.

