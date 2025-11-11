Крутое пике и дым: На видео попало крушение турецкого военного самолёта в Грузии
Турецкий военный самолёт C-130 разбился у границы с Грузией, крушение сняли на видео
Турецкий военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules потерпел крушение в Грузии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Турции.
Крушение самолёта в Грузии. Видео © TV Imedi
Инцидент произошёл с воздушным судном, возвращавшимся из Азербайджана на турецкую территорию. В настоящее время Анкара и Тбилиси координируют совместные поисково-спасательные работы на месте авиакатастрофы. Расследование ведётся по статье о нарушении правил безопасности воздушного движения, повлекшем человеческие жертвы, сообщает грузинское МВД. Но данных о числе погибших ещё нет. Точное местоположение обломков, количество людей на борту и возможные причины катастрофы на данный момент также выясняются.
Военный самолёт пропал с радаров без подачи сигнала о бедствии всего через несколько минут после пересечения территории Грузии. После ЧП Тбилиси проинформировал аэропорт азербайджанского города Гянджа, откуда вылетел турецкий борт, и Анкару.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Дагестане упал частный вертолёт, державший путь из Кизляра в Избербаш. Он рухнул прямо на дом. Четыре человека погибли на месте, а ещё один позже умер в больнице. Причиной катастрофы стала ошибка пилота.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © TV Imedi