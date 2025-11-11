Крутое пике и дым: На видео попало крушение турецкого военного самолёта в Грузии

Турецкий военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules потерпел крушение в Грузии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Турции.

Крушение самолёта в Грузии. Видео © TV Imedi

Инцидент произошёл с воздушным судном, возвращавшимся из Азербайджана на турецкую территорию. В настоящее время Анкара и Тбилиси координируют совместные поисково-спасательные работы на месте авиакатастрофы. Расследование ведётся по статье о нарушении правил безопасности воздушного движения, повлекшем человеческие жертвы, сообщает грузинское МВД. Но данных о числе погибших ещё нет. Точное местоположение обломков, количество людей на борту и возможные причины катастрофы на данный момент также выясняются.

Военный самолёт пропал с радаров без подачи сигнала о бедствии всего через несколько минут после пересечения территории Грузии. После ЧП Тбилиси проинформировал аэропорт азербайджанского города Гянджа, откуда вылетел турецкий борт, и Анкару.