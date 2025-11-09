Россия и США
9 ноября, 16:13

Почти 300 мигрантов пропали без вести при крушении лодки у берегов Малайзии

Обложка © ТАСС / ZUMA / Alexander Zemlianichenko

Лодка с мигрантами утонула вблизи берегов Малайзии. Об этом сообщает Reuters.

Катастрофа случилась рядом с морской границей, разделяющей Малайзию и Таиланд. Согласно предварительной информации, судно перевозило около трёхсот человек, и только десяти из них удалось спастись. Один человек погиб и ещё 289 пропали без вести в малайзийских территориальных водах.

Как уточнили в агентстве, мигранты изначально следовали на более крупном корабле, но незадолго до происхождения пересели в несколько небольших шлюпок. Одна из этих лодок почти мгновенно пошла ко дну, и в настоящее время отсутствуют какие-либо сведения о местонахождении двух оставшихся плавсредств. Поисковые работы продолжаются

Напомним, на реке Каме в Татарстане произошло крушение моторной лодки с пятью пассажирами. После происшествия вечером 11 октября две женщины самостоятельно добрались до берега. Спасатели продолжают поиски троих пропавших — двух мужчин и одной женщины. На месте работает оперативная группа.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Малайзия
  • Происшествия
