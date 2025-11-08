Россия и США
8 ноября, 15:57

Развалился на куски: Момент крушения частного вертолёта в Дагестане попал на видео

Момент крушения частного вертолёта в Дагестане попал на видео

Появилось видео, запечатлевшее крушение вертолёта Ка-226 в Дагестане. Кадры публикует Mash.

Крушение вертолёта Ка-226 в Дагестане. Видео © Telegram / Mash

На кадрах видно, что воздушное судно утратило контроль, столкнулось с пирсом и разлетелось на части. После падения на жилой дом начался пожар.

При крушении вертолёта в Дагестане погибли замглавы КЭМЗ и три ведущих сотрудника
При крушении вертолёта в Дагестане погибли замглавы КЭМЗ и три ведущих сотрудника

Напомним, 7 ноября в Дагестане частный вертолёт, следовавший из Кизляра в Избербаш, потерпел крушение в районе посёлка Ачи-Су. Из семи человек, находившихся на борту, четверо погибли сразу, а позднее ещё один скончался в медицинском учреждении.

Обложка © Telegram / Mash

Наталья Демьянова
