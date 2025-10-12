Валдайский форум
12 октября, 07:17

В Татарстане три человека пропали после крушения моторной лодки на Каме

Обложка © freepik / freestockcenter

В Татарстане на реке Кама перевернулась моторная лодка с пятью пассажирами, трое из них до сих пор не найдены. Об этом сообщает в телеграм-канале МЧС по региону. Изначально сигнал спасателям поступил в тот же день, вечером 11 октября. Позже стало известно, что две женщины всё же смогли самостоятельно доплыть до берега.

«В 06:59 12 октября поступила информация от охранника лодочной станции вблизи г. Чистополь о том, что две женщины обратились к нему в связи с тем, что ориентировочно в 20 часов 11 октября их моторная лодка затонула на р.Каме в 200 метрах от берега. Женщины смогли доплыть до ближайшего острова», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия направлена оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона. Пропавшими числятся двое мужчин и женщина. Их поиски продолжаются. Состояние выбравшихся на берег не уточняется.

Ранее также сообщалось, что в районе села Просек Нижегородской области на реке Волга перевернулась лодка с тремя мужчинами на борту. Спасти удалось двоих из них.

Татьяна Миссуми
