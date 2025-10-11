Под Иркутском 4 человека погибли после столкновения катера с кораблём на Ангаре

В Иркутской области на реке Ангара произошла трагедия: скоростной катер FR25 столкнулся с кораблём, в результате чего погибли четыре человека. Один пассажир катера спасён и госпитализирован с травмами. Об этом сообщил SHOT.

«В катере было пять человек, четверо упали в воду, их до сих пор ищут», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Инцидент произошёл около 15:00 по местному времени (10:00 мск) в районе посёлка Листвянка Иркутского района. В спасательной операции участвуют 16 человек.

Ранее в Самарской области при столкновении моторной лодки и баржи возле пристани Шелехметь погиб один человек, ещё один получил травмы. Личные данные пострадавших уточняются. Утечки горюче-смазочных материалов не зафиксированы, движение по судоходному каналу не ограничивалось.