Родные сбитой катером в Турции россиянки узнали о её гибели от консульства
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Milos Momcilovic
Родные 42-летней Линарии Музиповой из Башкортостана, погибшей в Анталье при столкновении с катером, узнали о трагедии от сотрудников консульства. Брат погибшей рассказал RT, что сейчас семья совместно с посольством занимается оформлением документов для возвращения тела, решая вопрос о личном выезде в Турцию.
По данным местных СМИ, женщина находилась в воде за пределами обозначенной зоны купания, где её и протаранил катер. Обстоятельства инцидента остаются туманными, семья пока что не обладает официальной информацией о произошедшем.
Уточняется, что Музипова по образованию была бухгалтером, работала в различных компаниях, а в последнее время вела собственное ИП, оказывая налоговые и бухгалтерские услуги. Она приехала в Турцию на отдых одна, её гибель стала полной неожиданностью для близких.
Ранее Life.ru сообщал, что российская туристка погибла на отдыхе в Турции, когда на неё наехал катер во время купания. Судно предоставляло услуги катания с парашютом над морем. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть женщины.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.