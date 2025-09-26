Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 сентября, 11:51

Родные сбитой катером в Турции россиянки узнали о её гибели от консульства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Milos Momcilovic

Родные 42-летней Линарии Музиповой из Башкортостана, погибшей в Анталье при столкновении с катером, узнали о трагедии от сотрудников консульства. Брат погибшей рассказал RT, что сейчас семья совместно с посольством занимается оформлением документов для возвращения тела, решая вопрос о личном выезде в Турцию.

По данным местных СМИ, женщина находилась в воде за пределами обозначенной зоны купания, где её и протаранил катер. Обстоятельства инцидента остаются туманными, семья пока что не обладает официальной информацией о произошедшем.

Уточняется, что Музипова по образованию была бухгалтером, работала в различных компаниях, а в последнее время вела собственное ИП, оказывая налоговые и бухгалтерские услуги. Она приехала в Турцию на отдых одна, её гибель стала полной неожиданностью для близких.

Ранее Life.ru сообщал, что российская туристка погибла на отдыхе в Турции, когда на неё наехал катер во время купания. Судно предоставляло услуги катания с парашютом над морем. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть женщины.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

