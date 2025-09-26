Катер насмерть сбил туристку из России в турецкой Анталье

В Анталье катер насмерть сбил российскую туристку. Трагический инцидент с 42-летней Линарией Музиповой случился на популярном курорте Кемер, пишет турецкое издание Kemer Gözcü.

Катер насмерть сбил туристку из России в Турции. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/KemerGozcuGazetesi

Женщина заплыла за буйки для купания. В этот момент в акватории находился парасейлинговый катер, который предоставлял услуги катания с парашютом над морем. Капитан судна на высокой скорости налетел на Линарию.

Очевидцы мгновенно вызвали спасателей и скорую помощь, однако женщину не удалось спасти. Врачи констатировали смерть. Капитана катера и владельца компании по парасейлингу задержали. Власти запретили проход судов в этом районе до завершения расследования.

