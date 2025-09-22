В Греции турист столкнулся в лесу с медведем и снял на видео собственную смерть
Daily Mail: В Греции медведь сбросил туриста в ущелье, трагедия попала на видео
В греческом лесу турист запечатлел на камеру своего смартфона последние минуты жизни, сообщает Daily Mail. 8 июня Христос Ставрианидис отправился в лес с другом и собакой изучать обломки самолёта, где столкнулся с медведем, который скинул его в ущелье.
Трагедия попала на видео. Видео © X / xian_shou67114
По данным издания, в какой-то момент на пути мужчин возник крупный хищник. Туристы попытались отогнать его с помощью спрея. Однако медведь напал на Ставрианидиса. Друг погибшего рассказал, что ему удалось спрятаться среди елей, и зверь его не тронул. Заметив, что Ставрианидис упал в ущелье, он вызвал спасателей.
