Студенты убили медведя и сняли с него шкуру в общежитии

Студенты Корнеллского университета в США убили медведя и разделали его тушу на кухне общежития. Об этом сообщает NBC News.

Как пишет портал, двое учащихся добыли животное массой 54 килограмма в ходе охоты за пределами округа Томпкинс, штат Нью-Йорк.Они перевезли трофей в кампус и приступили к его обработке в помещении.

Инцидент стал достоянием общественности после того, как другие жильцы общежития подали на юных охотников жалобу. Однако расследование, проведённое специалистом Департамента охраны окружающей среды (DEC), показало, что молодые люди действовали в правовом поле. К несчастью их соседей, у молодых людей было разрешение на охоту и никаких норм они не нарушили.