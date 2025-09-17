Студенты убили медведя и сняли с него шкуру в общежитии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Perpis
Студенты Корнеллского университета в США убили медведя и разделали его тушу на кухне общежития. Об этом сообщает NBC News.
Как пишет портал, двое учащихся добыли животное массой 54 килограмма в ходе охоты за пределами округа Томпкинс, штат Нью-Йорк.Они перевезли трофей в кампус и приступили к его обработке в помещении.
Инцидент стал достоянием общественности после того, как другие жильцы общежития подали на юных охотников жалобу. Однако расследование, проведённое специалистом Департамента охраны окружающей среды (DEC), показало, что молодые люди действовали в правовом поле. К несчастью их соседей, у молодых людей было разрешение на охоту и никаких норм они не нарушили.
