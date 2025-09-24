Российских туристов выгнали из самолёта на рейсе China Southern в Ухане

Пассажиры рейса China Southern из Гуанчжоу в Москву пожаловались на долгие процедуры в Ухане. Как пишет телеграм-канал «Ну че, народ, погнали!», во время технической остановки всех «выгнали из самолёта» и заставили проходить повторную регистрацию и таможенный контроль.

По словам очевидца, на это ушло около двух часов: после высадки выдали новые билеты с теми же местами, вся группа заново прошла регистрацию, затем более часа пришлось стоять на таможне. Спустя 15 минут после завершения формальностей началась посадка на Москву.

Причина в том, что участок Гуанчжоу — Ухань считается внутренним, и контроль там не проводится. Все проверки выполняются уже в Ухане, откуда рейс становится международным.

Прямой перелёт без остановки доступен только по определённым дням — по вторникам и воскресеньям выполняется рейс с пересадкой, а в другие дни действует прямой рейс CZ655. На обратном пути ситуация аналогична: пассажиры рейса CZ8004 проходят контроль в Ухане, после чего следуют внутренним рейсом в Гуанчжоу.

Ранее неприятная ситуация сложилась для десятков отдыхающих в Адлере — многокилометровая пробка, растянувшаяся на 30 километров, стала причиной их опоздания авиарейсы. Путешественники, планируя преодолеть расстояние до аэропорта всего за четверть часа, заблаговременно отправились в путь за два с половиной часа до вылета. Однако, несмотря на расчёты, они добрались до терминалов лишь спустя полчаса после того, как их самолёты уже поднялись в воздух.