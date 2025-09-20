Десятки туристов опоздали на рейсы из-за 30-километровой пробки в Адлере

Десятки туристов не успели на свои рейсы из-за масштабной пробки протяжённостью 30 километров, образовавшейся в Адлере. Как сообщает Mash, причиной затора стали затянувшиеся из-за ливней ремонтные работы на дороге.

Пробка в Адлере. Видео © Telegram / Mash

Путешественники рассказали телеграм-каналу, что выехали за два с половиной часа до вылета, рассчитывая на пятнадцатиминутную дорогу до аэропорта. В результате они прибыли к терминалам спустя тридцать минут после отправления своего рейса. Для того чтобы улететь, им пришлось приобретать новые билеты стоимостью около пятидесяти тысяч рублей каждый.

Пробка образовалась в районе железнодорожного вокзала Адлера в направлении центра Сочи. Коммунальные службы начали прокладку нового водопровода ещё ночью, но из-за сильных дождей процесс осложнился — трассу затопило глиной. Водителям пришлось простаивать в заторе не менее трёх часов, двигаясь по одной полосе. Работники коммунальных служб пообещали устранить последствия и восстановить движение в ближайшие часы.