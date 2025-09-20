В Амурской области сняли режим ЧС после смертельного ЧП на железной дороге

В Тындинском округе Амурской области сняли режим чрезвычайной ситуации после схода вагонов на перегоне Беленькая — Федосеев, в результате чего погибли люди. Об этом информирует МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

«20 сентября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности режим ЧС в Тындинском муниципальном округе, введённый в связи с происшествием на железной дороге, снят», — объявило министерство.